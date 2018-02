Võrkpallisõpru ootab nädalavahetusel ees tõeline maiuspala

Omavahel kohtuti Balti liiga raames novembris ja siis sai 3:0 võidu Saaremaa. Pärnu mängugraafik on viimasel ajal olnud äärmiselt tihe, kolmapäeval peeti viimane kohtumine eurosarjas, kui Belgias kaotati Meneni Par-Kyle. Saaremaa viimane kohtumine peeti samal päeval, vastaseks oli liigatabeli viimasel real asuv OC Limbaži/MSG ja Saaremaa võttis 3:1 võidu.

Enamasti kohtuvad Eesti klubid sel nädalavahetusel Läti ja Leedu klubidega. Lisaks Pärnule ja Saaremaale lähevad Eesti klubidest omavahel vastamisi TTÜ ja Pärnu. See mäng peetakse laupäeval kell 16.00 Tallinnas Lilleküla gümnaasiumis. Pühapäeval on TTÜ vastaseks Limbaži meeskond, see kohtumine algab Leedus kell 16.00.

Liigatabeli neljas meeskond Tartu Bigbank läheb laupäeval kell 16.00 võõrsil kokku Jelgava Biolarsiga, pühapäevaseks vastaseks on RTU/Robežsardze (kell 14.00). Tartu meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp tahab mõlemast mängust võitjana lahkuda. «Sügisel kodumängudes suutsime mõlemad vastased alistada. Võõrsil saab kindlasti raskem olema, aga võidust väiksemaid eesmärke ei sea me ühekski kohtumiseks. Tulemus on esmatähtis, aga lisaks sooviks näha, et suudame mängida oma mängu olenemata seisust tablool ja ühe rohkem kinnistada trennis omandatut võistlussituatsioonis,» sõnas peatreener.

Bigbankist liigatabelis koht allpool asuv Tallinn Selver võtab ette reisi Leetu. Laupäeval kohtutakse kell 17.00 Raseiniai Norvelitaga ja pühapäeval kell 17.00 Šiauliai Elga Masteriga. Võistkonna diagonaalründaja Taavi Nõmmistu teab, et otsustavad hetked on lähedal ja punkte kaotada ei tohi.

«Kuna sihime liigas ikkagi Final Fouri, siis need on kindlasti mängud, kus tabelisse punktilisa peame saama. Aasta esimesed mängud pole olnud päris sellised nagu oleksime lootnud, kuid järeldused on tehtud ning loodetavasti saab just Leedu mängudega meeskond enesekindluse tagasi. Lihtne see olema ei saa, sest kindlasti tahavad leedukad just kodus näidata rahvale, et ka nemad suudavad siin liigas ohtlikud olla. Igatahes saab olema põnev, sest iga mäng võib tabeliseisu muuta,» kommenteeris Nõmmistu.

Laupäeval kell 14.00 kohtuvad RTU/Robežsardze ja Rakvere VK. Pühapäeval on Rakvere vastaseks VK Jelgava Biolars. «Pingutame väga tõsiselt, sest punkte on vaja. Riia TU on ohtlik vastane. Meeleolu on päris hea,» sõnas Rakvere juhendaja Andres Toode nädalavahetuse eel.