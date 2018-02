M-Sport avaldas kolmanda sõitja Saksamaa ja Austraalia rallideks

«Olen õnnelik, et olen tagasi M-Spordis – valitsevate maailmameistrite ridades. Saan aru, milline võimalus mul avanes ning teen kõik vajaliku, et olukorrast maksimum võtta. Loodan Saksamaal jõuda 15 parema sekka ning Austraalias 10 parema sekka. See tundub minu jaoks mõistlik eesmärk,» ütles Serderidis.