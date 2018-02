Simple Sessioni avab tasuta filmiseanss

«The Flat Earthi» (2017) režissööriks on Ty Evans, kes on ekstreemimaailmas tuntud kui rulafilmide Spielberg, kultuslike rulafilmide «Yeah Right!», «Fully Flared», «Pretty Sweet» ja «We Are Blood» lavastaja. See geoloogiliselt ja topograafiliselt inspireeriv meistriteos ei vaimustab oma vaatemängulisuse ja poeetilisusega. Film on saanud inspiratsiooni maailmas laialt levivast vandenõuteooriast, et planeet Maa olla ikkagi lapik, mitte ümmargune. Põletav küsimus, kas see võiks tõesti nii olla, innustas rulatajaid minema retkele, mille tulemust filmist näeb.