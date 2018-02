Mart Soidro: tähtis pole võit, vaid osavõtt

Pilk ülesantavate sportlaste lehele – koduvabariigi atleete on seekord stardis ja vammustes 22, määrdemeistreid ja muud masti tegelasi 25.

Kohe vabandan, et mõneti eristun Delfi-vanameestest, kes viimastel nädalatel on oma paksu kõhu veel rohkem kummi ajanud ja väitnud, et pole mõttekas saata Lõuna-Koreasse mõttetuid mehi (P. Pahv «Korjame üles kõik, millest teised taseme puudumise tõttu loobuvad», LP, 27.01).