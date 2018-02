Chelsea peatreener tahab tööandjat vahetada, aga see pole võimalik?

Conte lõpetas need spekulatsioonid kiiresti. «Hooaja algusest on minu ümber tiirelnud erinevad spekulatsioonid ja kuulujutud. Kavatsen lepingust kinni pidada,» kommenteeris 48-aastane peatreener.

Chelsea, kes mullu Inglismaa meistrivõistlused mäekõrguse eduga võitis, paikneb tänavu 25 vooru järel alles neljandal kohal, kaotades liider Manchester Cityle 18 punktiga. «Kui me oleksime Bournemouthi vastu saanud kolm punkti, oleksime teisel kohal. Aga olukorda see ei muudaks,» selgitas Conte.

Conte jätkas: «Peame mõistma, et sel hooajal heitleme Meistrite liiga koha nimel. See on meie jaoks suur väljakutse.»