Video: Tänak hullab lumes ehk Rootsi ralli test on täies hoos

Monte Carlo rallist pole möödas veel nädalatki, kuid juba oleme me peaaegu poolel teel MM-hooaja teise etapini. Rootsi ralli esimene kiiruskatse on kavas 15. veebruaril ning Ott Tänak ja Martin Järveoja on selle ootuses oma Toyota Yaris WRC-le Soome lumistel teedel hagu andmas.