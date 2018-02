Video: Sterling lõi kahe meetri pealt mööda ja City kaotas punkte

Mängu lõpptulemuse seisukohast pöördeline hetk saabus 71. minutil, kui Kevin de Bruyne ja Kyle Walkeri suurepärase eeltöö tulemusena jõudis pall Burnley värava alla. Raheem Sterlingul jäi vaid üle see kahe meetri pealt täiesti tühja väravasse lükata, kuid uskumatul kombel suutis City noor ründaja kera väravast mööda saata.

Tol hetkel äärekaitsja Danilo 22. minuti iluväravast 1:0 juhtinud City karistus saabus 82. minutil, kui Walker magas maha Johann Berg Gudmundssoni sööstu karistusalasse ja islandlane saatis Matthew Lowtoni söödu ühe puutega väravasse. City on nüüd 26 liigamängust võitnud 22 ja kaotanud ühe, tänane viik oli neile hooaja kolmas. Edu lähima jälitaja Manchester Unitedi ees on 13 punkti. Burnley jätkab seitsmendal tabelireal.