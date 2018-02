Seljamure küüsis Hausenberg: väga üritan Eesti rahvale näidata, et jõuan joosta

Hausenberg selgitas, et teda vaevab seljamure, mis lööb välja 1000 meetri kolmanda ringi ajal. Tema sõnul tuleb käia uuringutel ja probleemist jagu saada. «Suvel tuleb 400 ja 1500 ette võtta. Muud nõrgad alad, näiteks kõrgushüpe, on juba täitsa tip-top. Väga üritan Eesti rahvale näidata, et jõuan joosta, aga veel ei tule,» ohkas Hausenberg. Vaata videost, kuidas Hausenberg kogu oma võistluse kokku võttis.