Eesti parim sulgpallur kordas vägevat rekordit

13 aastat järjest meistritiitli võitnud Must kordas seni Heiki Sorge käes olnud rekordit järjestikuste võitude osas. Finaalis võitis Must Mikk Õunmaad 21:13, 21:9.

«Eesti meistriks tulemine on hea tunne, kindlasti tahan olla Eestis parim seni kui sporti teen. Praegu tunnen, et tõsiselt ohtlikud kodused konkurendid mulle veel ei ole ja see kui palju punkte nad saavad sõltub ka sellest, kuidas mina end mobiliseerida suudan,» sõnas Must pärast võitu.