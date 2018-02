Tallinnas nägi olümpiamängude tulevikku

Laupäeval kinnitas Rahvusvaheline Olümpiakomitee, et tõstmise olümpiakohtade arvu vähendatakse 2020 Tokyo mängudeks veerandi võrra. Napilt jäi Jaapani suveolümpiaks kavva pidama maadlemine. Eestlaste jaoks on tegu kuulsusrikaste ja sügavate juurtega aladega. Paratamatut progressi juured aga ei peata. Võistlused, mille traditsioonid ulatuvad veel sinna aega, kui võõrsõna «sport» asemel oli Eestis kasutusel «jõustik», vaikselt hääbuvad ja peale tulevad uued, mille puhul samuti «sporti» ei mainita. Uued alad on pigem «fun».