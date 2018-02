Video: kohtunike ränk prohmakas tekitas NBA kohtumises suure segaduse

Imelikul kombel taipasid kohtunikud alles siis, et Bazemore pidanuks saama õiguse ka kolmandaks vabaviskeks. Hämmastaval moel ei nõudnud seda ka keegi Hawksi meeskonnast. Arupidamise järel otsustati kell tagasi keerata ehk minna uuesti olukorda, kus Bazemore'il oli üks vabavise veel varuks: mängida jäi endiselt 3.49 ja Knickis eduseis kärbiti tagasi kolmele punktile ehk Hardaway korv nulliti.

Nagu selgus, tehti vähemalt eksimust märgates kõik õigesti. Reeglid näevad ette, et kui kohtunike eksimuse järel on mängukell tiksunud vähem kui 24 sekundit, on neil õigus olukord «tagasi tuua» ehk vahepeal väljakul toimunud sündmused nullida. Täpselt nii ka seekord tehti, sest Bazemore'i teise vabaviske ja eksimuse märkamise hetke vahele jäi 17 sekundit mänguaega.