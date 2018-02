Valgetähe teenetemärgi pälviv Kert Toobal ei välista juba lähiajal Eestisse mängima naasmist

«Olin voodist tõusnud ja tegelesin keha liikuma saamise ehk venitamisega, kui telefoni tuli uudis. Eks see oli paras üllatus,» tunnistab Valgetähe IV klassi teenetemärgi teeninud Toobal. «Sportlasena teed ju ikkagi oma asja ja selline uudis on kahtlemata boonus.»

Mida Toobali jaoks riikliku autasu teenimine näitab? «Eks see näitab, et õigesse kohta on panustatud. Selliseid aumedaleid ei anta klubikarjääris, vaid koondises tehtu eest. Ja sinna on nagu natuke tõesti panustatud. Samas, kindlasti on ka enne mind olnud neid võrkpallureid, kes seda autasu vääriks,» sõnab sidemängija endale omase tagasihoidlikkusega.