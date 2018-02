Hannes Soomer valmistus MM-hooajaks Valencia ringrajal

19-aastane eestlane jätkab Racedaysi meeskonnas ning on tõusnud meeskonna esisõitjaks. Meeskonna ja Soomeri hooaja eesmärk on jätkata arengut ja võtta sihiks MM-arvestuse esikümme.

«Esimene test võistlusmootorrattaga on seljataga ning selle eesmärgiks oli testida, et kõik töötab, ja teada saada, kas detsembris tehtud eelseadistused toimivad ka selle mootorrattaga. Osa plaanitud tööst jäi küll tegemata nii ilma kui ka ühe kukkumise pärast laupäeval, aga see töö, mis tehtud sai, oli väga kasulik ja Austraaliasse saab rahuliku südamega minna,» sõnas eestlane pärast Valencias sõidetud hooaja esimesi testikilomeetreid.