Täna 60 aastat tagasi: Müncheni lumisel lennurajal katkesid traagiliselt noored elud

United oli võitnud kahel järjestikusel aastal Inglismaa meistritiitli ja jahtis kolmandatki, lisaks oli eurosarjas äsja tagatud Belgradi Crvena Zvezda vastu edasipääs. Pärast eelmise vooru kohtumist Praha Duklaga oli tagasiteel Manchesteri ilma tõttu hätta jäädud, seetõttu otsustas klubi nüüd kasutada British Airwaysi tšarterlennukit, et nädalavahetuse liigamänguks õigel ajal tagasi kodus olla. Teel Manchesteri tehti tankimiseks vahemaandumine Münchenis.

Peatreeneri Matt Busby järgi «Busby beebide» hellitusnime kandnud Unitedi noortest mängijatest said õnnetuses silmapilkselt surma Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor ja Liam Whelan. Enamik neist oli seejuures kolmanda õhkutõusu eel lennukis kohta vahetanud, istudes sabaossa lootuses, et seal on õnnetuse korral turvalisem...