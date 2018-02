Ajalooline hetk: Kalev/Cramo ja Tartu kohtuvad meistriliigas 100. korda

Senine omavaheline saldo on räägib Kalevi kasuks numbritega 58:41, seejuures on pealinnaklubi viimasest 15 (meistriliigas peetud) kohtumisest 13 võitnud. Viimati suutsid tartlased Kalevist jagu saada mullu kevadel Balti liigas, koduliigas on suur vastasseis viimasel ajal olnud ühepoolne – Tartu võitis viimati oktoobris 2016. Siiski on ka viimastel aastatel meeldivalt palju kohtumisi lõppenud vaid paaripunktilise vahega, vahendab Kalev/Cramo ametlik lehekülg.