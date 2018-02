Korvpalli otsepilt: Kalev ihkab Nižni Novgorodilt revanši võtta

Omavahelises arvestuses on Nižni peal 10:1 – kolm aastat tagasi sai Kalev kodus magusa 110:76 võidu, ent kümnest kaotusest vaid kaks on olnud napimad kui 10 punkti. Liigatabelis lahutab kahte meeskonda vaid üks võit ning kui Nižni Tallinnas võidu võtab, kukub just Kalev tihedas pingereas eelviimaseks.