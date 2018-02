Kontaveidi treener Schaap: see on aja küsimus, kui Anett esikümnesse jõuab

«Me nägime kõrgel tasemel mängu,» oli Schaap veendunud. «Väga tasavägine mäng – otsustavaks said mõned punktid. Me oleme õigel teel ja teeme õiget asja. Oleme valmis minema järgmistele turniiridele,» lisas Schaap.

22-aastase Kontaveidi treener jagas rohkesti kiidusõnu korraldajate ja osalejate suunas. «Mul on hea meel siin olla. Eesti sportlased vajavad sellist tennisekeskust, et muutuda paremaks. See on kõige tähtsam, et Eestil on noored mängijad peale kasvamas ning Anett on üks nendest,» kommenteeris kogenud tennisetreener.

Schaap jätkas: «Neil on võimalus mängida siin võistlusel Anetiga koos. Nad on head mängijad ning saavad siit häid kogemusi. Ka mina ja Anett lõikame sellest kasu – siin on alati hea mängida. Märten (Märten Tamla – Eesti koondise kapten) teeb head tööd – nagu mängudes Suurbritanniaga nägime.»

Austraalia lahtistel meistrivõistlustel jõudis Kontaveit neljandasse ringi, kus jäi kolmesetilises mängus alla hispaanlannale Carla Suarez Navarrole. «See oli fantastiline turniir. Väga napp kaotus, mille otsustasid mõned punktid (nagu tänagi – toim). Need olukorrad ja kogemused tulevad järgmisel turniiril kasuks,» rääkis Schaap.

Hollandlasest treener on kindel, et Kontaveit, kes praegu paikneb maailma edetabelis 27. kohal, kerkib peagi esikümnesse. «Pole küsimustki. See on vaid aja küsimus. Ta on fantastiline atleet ning saab aru, mida üritame saavutada,» kiitis Schaap. «Kõik eestlased peaksid olema uhked, kui neid esindab selline – noor ja talendikas – sportlane.»