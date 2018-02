Võrkpalli otsepilt: maiuspala! Kes jääb peale - Tartu või Saaremaa?

Põhiturniir on õige pea lõpule jõudmas ja mõlemad tahavad selle võimalikult kõrgel kohal lõpetada, et play-offiks parem asetus saada. Saaremaa hoiab hetkel 58 punktiga Pärnu VK (62 punkti) järel teist kohta, Bigbankil on Saaremaast mäng rohkem peetud ja punkte 57. Vaata turniiritabelit SIIT.