Postimehe otsepilt: Kalev võõrustab Saku suurhallis Ühisliiga liidrit

Ühisliiga ajaloo kõige ühtlasemal hooajal on liider viimasel ajal sageli vahetunud – Unics kerkis liidriks pärast seda, kui Krasnodari Lokomotiiv-Kuban 3. veebruaril kodus Saraatovi Avtodorilt üllatuskaotuse sai. Senipeetud 13 mängust on Unics kaotanud vaid ühe, kui detsembris jäädi alla Moskva CSKAle. Edukalt esinetakse ka EuroCupil, kus jõuti veerandfinaali ja kohtutakse järgmisena Müncheni Bayerniga.

Kalev/Cramo on sel hooajal Unicsi vägevust juba tunda saanud – oktoobris jäädi vastasele võõrsil alla 78:104. Kokku on kohtutud 15 korda ja kindlasti on fännidel siiani meeles nii nelja aasta tagune võit numbritega 60:57 kui ka kahe aasta tagune mäng, mille kaotasime alles lisaajal.

Aastaid Kreeka koondise abitreenerina töötanud Dimitris Priftise juhendatava Unicsi liidriteks on 35-aastane Stephen Lasme, kelle senised keskmised on 14,2 punkti, 5,8 lauda ja 1,8 blokki (liiga parim näitaja), mängujuht Joaquim Colom (12,1 punkti ja 5,7 resultatiivset söötu). Mõlemad teenisid oma esitustega ka koha Ühisliiga Tähtede mängul. Keskmiselt vähemalt 9 punkti mängu kohta on panustanud ka Jamar Smith, Anton Ponkrašov, Trent Lockett ja novembris meeskonnaga liitunud Senegali koondislane Maurice Ndour (eelmisel hooajal New York Knicksis). Oktoobris Kalevi vastu paistsid silma ka Melvin Ejim (toona 19 punkti), Vladislav Truškin (12) ja Jevgeni Kolesnikov (11).