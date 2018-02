Uibo näitas üksikaladel head vormi, pääs MM-ile sai kindlaks

Möödunud nädalavahetusega sai lõplikult selgeks, et Uibo pääseb sise-MMile. Nädalavahetuse parima tulemuse tegi seitsmevõistluses 21-aastane tšehh Jan Doležal, kes viis isikliku rekordi 6021 punktini. Uibo hoiab seega jätkuvalt maailma hooaja edetabelis kolmandat kohta britt Timothy Duckworthi (6071 p) ja ameeriklase Zachery Ziemeki (6043 p) järel. Et MM-ini on jäänud vaid 17 päeva, tänavuse sisehooaja põhjal pääsevad võistlusele viis meest ja Duckworth valmistub tiitlivõistluse asemel USA üliõpilasmeistrivõistlusteks, võib Uibo juba rahuliku südamega kutset oodata.