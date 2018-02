F1-sarja uuendus on pakkunud tiimidele šokeerivaid hetki

«See on olnud suur väljakutse, kuna koormused on väga-väga suured,» selgitas Autosportile McLareni peainsener Matt Morris. Näiteks peab turvapuur ära kannatama 116 000 njuutoni suuruse vertikaalkoormuse. Inimkeelde panduna tähendab see, et pisikese süsinikkiust kaare peale pannatakse seisma kahekorruseline buss.

McLaren disainis selle koormuse talumiseks ohtralt erinevaid lahendusi ning lõi nende põhjal maketid, mida katsetama asuti. «Läks napilt. Ma ei hakka väitma, et meil läks kõik lihtsalt ja mõni hetk oli tõsiselt jahmatav, kui tegime teste, kus kahekorruselise bussi kaaluga võrreldav koormus anti väga tavatu nurga alt,» selgitas Morris. «Kui testi jälgida on see päris hirmutav, sest koormus on lihtsalt nõnda suur.»

Morrise sõnul on kindlasti sarnaseid kujundusprobleeme ka teistel meeskondadel ning kuigi ta loodab, et kõik tiimid jõuavad esimesele hooajaeelsele testile, mis algab Barcelona ringrajal 26. veebruaril, ei oleks üllatav, kui mõnel meeskonnal on selle daatumiga probleeme.