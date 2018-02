Eesti korvpalluri koduklubis jäi kolm mängijat dopinguga vahele

Plymouthi klubil, mis on võitnud tänavu 20 mängust vaid 5, on vähemalt nende endi sõnul nii sooritust tõstvate kui ka rekreatiivsete keelatud ainete osas väga karm poliitika - mängijatele on tehtud selleteemalisi briifinguid ja tehakse ka aeg-ajalt teste, vahendab korvpall24 .

“Mis minu rollist saab? See on puhtalt treeneri otsus,” sõnas Järveläinen ja vihjas, et oma hiljutise mänguajaga ta rahule pole jäänud. “Samas, olen nüüd ainuke leegionär, kes on hooaega alustanud meestest endiselt siin! Treeneri lemmik ma pole, aga kellelegi ju siis meeldin.”