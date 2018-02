Turvapuuriajastu algus! Esimene F1-tiim kergitas oma vormelilt kalevit

«Suurim osa masina arengust on seotud turvpuuri lisandumisega,» selgitas märkimisväärseimat erinevust Haas F1 tiimipealik Guenther Steiner. «Meie 2017. aasta auto oli tegelikult päris hea, aga me ei saanud sellest alati parimat kätte ja seda soovime 2018 muuta. Me muutsime masina võimalikult kergeks, et rohkem lisaraskust peale võtta. Saime paremini kaalu paigutada sinna, kus seda näha soovisime.»