Carl XVI Gustav ei ole Rootsi kuningas. Selle auväärse tiitliga peab pärgama hoopis Stig Blomqvisti, kes on Rootsi rallil võistelnud 35 korral, näidanud kiireimat aega 131 kiiruskatsel, tõusnud 16 korral poodiumile, neist seitsmel korral võitjana. Kõik need neli fakti on Rootsi ralli rekordid.