Rootsi ralli peakorraldaja vastus Tänakule: ta peaks teadma, kuidas asjad käivad

WRC-sarja otsestuudios andis omapoolse kommentaari juhtunule ralli peakorraldaja Glenn Olsson: «Ma pole (kommentaaridest) üldse üllatunud. Sõitjad peaksid samas mõistma, kuidas asjad käivad. Kuna lund sajab, siis see lihtsalt koguneb – kuni 10 sentimeetrit lund tunniga. Ja jätkuvalt pole olemas lumesahkasid, mis suudaks sõita sama kiiresti kui ralliautod. See tähendab, et teed tuleb puhastada paar tundi enne võistlust ja nende tundidega võib juurde tulla 20 sentimeetrit lund. Mida me teha saame?»