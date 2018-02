Ott Tänak: korraldajad tahtsid, et me kaotaks aega ja kohalikud saaksid edu

«Nad mängisid kohalikele sõitjatele kaarte kätte ja tahtsid, et me kaotaks kõvasti aega. Ja kaotasimegi. See polnud väga kena, aga selline see elu on,» sõnas eestlane, kes hoidis kolmanda katse algul teist kohta.

Seega kukutas Tänaku poodiumikohalt vandenõu? «Ei tea, aga seda teed polnud kunagi puhastatud. Olen kindel, et ka esiveolised R2-autod läbivad selle teeosa meist kiiremini. Ei olnud kena, kuidas see lahendati ja kaotasime seal kõvasti aega,» vastas Tänak. «Oleme veel küll tipu lähedal, aga teame, et ka teine läbimine läheb raskelt. Nüüd on küsimus, kuidas sellega hakkama saame, kas suudame mõne koha kerkida ja milline saab olema homne stardikoht. On väga oluline võidelda parema stardikoha nimel.» Homme stardivad WRC-piloodid pööratud paremusjärjestuses mitte enam MM-arvestuse järgi.

Lund sajab Rootsis küll juurde, aga samas käib katseid läbi ka üha rohkem masinaid. Miks on teisel katsel tingimused jätkuvalt keerulised? Tänak selgitab, et probleemi valmistavad esiveolised autod. «On üks sõidujoon, mis on küll päris puhas, aga samas tagaratastele (neljaveolistele masinatele – toim), pole mingit joont. Esimesel läbimisel on siin ühtlaselt libe, teisel on tagaratastel libe ja libisemine pole väga lõbus.»