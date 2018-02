Tänak meenutas oma esimest rallit: neli kilomeetrit ja sõitsin autol nurga maha

Sebastien Ogier

Minu esimene ralliauto oli Peugeot 206 Prantsusmaa juunioride meistrivõistlustel osalemiseks. Mälestused sellest on imelised ja see on veidi naljakas, sest alles hiljuti leidsin ma üles inimese, kes mu auto endale sai. Muidugi ma ütlesin talle, et kui ta tahab selle ühel päeval maha müüa, siis tahan seda endale. Ma sooviks seda oma karjäärist mälestuseks.

Mads Östberg

Mu esimene ralliauto oli Opel Ascona. Kena masin. Ostsin selle 15-aastasena vist umbes 2000 euro eest ja juba sel ajal oli see parajalt iidne – aastast 1987 nagu minagi. Mul on see auto praeguseni alles ja võistlesin sellega 2004 aastal Rootsis oma esimesel rallil, mis oli oivaline kogemus. Varem olin osalenud rallidel oma isa kaardilugejana.

Hayden Paddon

Minu esimene auto oli Mini. 13-aastasena tohib Uus-Meremaal juba osaleda rallisprintidel. Ma ei jäänud oma esimesel võistlusel viimaseks, seda ma mäletan.

Thierry Neuville

Minu esimene ralliauto oli Opel Corsa, mille ma ostsin 2007. aastal. See oli väga primitiivne masin, aga ikkagi väga kiire – käigukast ja mootor olid välja vahetatud. Esimesed kaks rallit, kus osalesin, lõpetasin vastavalt teise ja kolmandana, nii et see oli väga hea sissejuhatus rallimaailma.

Ma olin enne oma auto ostmist kaardilugeja. Minu elu päris esimesel rallil sõitsime 10 kilomeetrit ja siis tegime avarii. Selle peale ma lõpetasin oma kaardilugejakarjääri, kuigi õnnetus ei olnud minu süü.

Ott Tänak

Aasta oli vist 2003-2004 (tegelikult 2001 - toim) ja ma osalesin Volkswagen Sciroccol rallikrossivõistlustel. See oli vana auto – aastast 86, 87 või midagi sellist. Sel oli kaheliitrine mootor, mil oli kõvasti jõudu, aga auto kere ei olnud eriti hea – eriti tänapäevaste WRC-autodega võrreldes. Aga ma usun, et kui alustad karjääri mitte kõige lihtsamini juhitavatel autodel, teeb see sõitja jaoks asja keerulisemaks ja aitab areneda, sest sa pead rohkem vaeva nägema.