«Kahju et eile olid sellised tingimused – nii keerulised. Sinna läks päris palju aega kaduma. Täna oleme temalt näinud lihtsalt imelist minekut,» kommenteeris päevasel teeninduspausil eestlase kiirust Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen. «Käisin isegi ühte katset vaatamas ja see nägi ka väga uhke välja. Mulle meenutas see sama stiili, mida ma ise alati näidata tahtsin.»

Tänak ise võttis hetkeseisu kokku: «Täna on täiesti teistsugune ralli. Meie stardipositsioon on palju parem – kusagil keskel ehk mitte parim, mitte halvim, aga normaalne. Tingimused on palju ühtlasemad ja pidamine parem. Sellele autole meeldivad need olud.»

Päeva teises pooles lähevad tingimused taas kehvemaks, sest teiste võistlusklasside sõitjad toovad rajale ohtralt värsket lund. «Kindlasti läheb hullemaks ja esimeste seas teel olla on taas keeruline, aga vähemalt ei ole me enam teel teisena teel, vaid veidi tagapool ja see peaks kasuks tulema. Loodetavasti pole see sama suur katastroof kui eile,» lubas Tänak, et tema pingutab kindlasti edasi ja loodab oma kaheksandat kohta veelgi parandada. «Mida kiiremini me sõidame, seda paremini see auto töötab.»