Kommentaar: suurepärane, et Tänak Rootsis kannatab!

See näitab meie rallifännidele uut normaalsust. Me ei ela enam ootuses, et Tänak lõpuks ometi mõne ralli võidaks. Juba teist hooaega järjest on ta tiitlipretendent ja kõrgendatud ootus tähendab ka teistsuguseid võistlusolukordi. Alati pole võimalik võidelda esikoha nimel, vaid tuleb kahjusid minimeerida – stabiilsusmantra tõi Ogier'le mullu tiitli ja seda on tänavu lubanud järgida ka eestlane. Kohatine kannatamine on selle paratamatu osa.

Jah, stardijärjekorrareegel on mõeldud tippe ahistama – see oli vajalik meede, et tuua üksluiseks muutunud võistlustesse pisut põnevust, kui Sebasitenide Loebi ja Ogieri ülemvõim MM-sarjas oli masendavalt suur. Enam nii ei ole, võistlused on tasavägised, aga see ei tähenda, et Tänak peaks nüüd liituma Ogier’ leeriga ja kurtma, kui ebaaus see on. Ja eilsed katselõpukommentaarid andsid aimu, et nii ka ei lähe - kui prantslane jätkas tuttavat ahastamist, siis Tänak elas oma viha korraks välja ja leppis siis seisuga. Tipus olemise hind.

Tänavune Rootsi ralli on lihtsalt halbade juhuste karm kokkusattumus, kus kõik vahed võimenduvad. Üle aastate sõidetakse tõeliselt talvistes tingimustes ja lund sadas reedesel «kiusamispäeval» veel juurde, mis pani eessõitjad eriti keerulisse seisu. Näiteks aasta tagasi oli lund palju vähem ning siis sai reedel teisena startinud Jari-Matti Latvala kenasti pühapäeval triumfeerida.