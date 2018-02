Rootsi ralli esikohta jahivad kolm Hyundai pilooti ja Citroeni esindav Craig Breen. Esialgu on edu Hyundai liidril Thierry Neuville’il, kuid sõiduviga laupäeva hommikul tähendab, et iirlane kaotab talle loetud sekunditega. Andreas Mikkelsen ning Hayden Paddon on valmis kolleegide eksimustest lõivu lõikama.