Videod: kokkupõrkavad ralliautod on haruldane, aga mitte ennenägematu juhus

Üldiselt on kahe ralliauto kokkupõrge haruldane nähtus, sest tegu on eraldistardist võistlusega, kus lähtevahed minut või enam. Samas neid ikka juhtub ja ka MM-rallidel – näiteks mullu Saksamaal said publikukatsel omavahel kokku britt Gus Greensmith ja prantslane Pierre-Louis Loubet.