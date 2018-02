Tänaku Monte Carlo ja Rootsi võistlusmasinad on silmnähtavalt erinevad

Kõige ilmsem ja loogilisem erinevus on masina kõrgus – vaatamata lumele ja jääle on Monte Carlo siiski asfaldiralli, kus masinad õhulende ei tee, ja seetõttu püsivad nad maadligi. Rootsis hüpatakse aga mõnuga, mis tähendab, et maapinna ja autopõhja vahel on vaja rohkem õhku.

FOTO: Toyota Gazoo Racing WRT

Teine küsimus on aga mootori õhutusavad – neid leiab auto esiosas kolm. Rootsis on äärmised kinni kaetud (võre asemel plastikjupid), et mootorisse ei läheks liiga palju külma õhku.

FOTO: Toyota Gazoo Racing WRT

Aerodünaamikadetaile on muudetud ka auto tagaosas ja seda tõeliselt kõrgtehnoloogilisel moel ehk lihtsalt avasid kinni kleepides. Siin on põhjus rataste alt lendav lumi: kui avad lahti jätta, koguneks see sinna ja muudaks oma kaaluga auto tasakaalu.