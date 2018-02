Tänak avariist: kõhklesin, aga Meeke andis teed, nii et otsustasin mööda sõita

Mis juhtus? «Kõik on väga lihtne,» alustas Tänak WRC otsestuudios juhtunu kirjeldamist. «Katse algul oli Krisil autoga probleeme ja ta liikus väga aeglaselt. Tee oli sel hetkel päris kitsas, aga jäi mulje, et ta üritab mulle teed anda, sest ta tõmbas ühte teeäärde. Ma olin algul kahtleval seisukohal, aga siis ta läks nii pervele, peaaegu kraavi ja ma otsustasin, et lähen siis mööda. Ja täpselt sel hetkel ta vist vajus kraavipervest alla, keeras rattaid, et üritada tagasi teele saada ja siis … Siis oli meil väike juhtum.»

Kuigi homme on Rootsi rallil kavas veel kolm kiiruskatset, on Tänakul sisuliselt võimatu kuhugi kerkida – Teemu Suninen on juba minuti ja 20 sekundi kaugusel. Kui teeolud oleksid normaalsed, tekiks saarlasel võib-olla šanss teenida punktilisa Powerstage’ilt, kuid konkurentide tulemuste põhjal tuleb otsustada, kas seda on mõtet jahtima minna. «Peame vaatama, kus üldarvestuses tahame lõpetada. Tundub, et stardikoht määrab palju, sest konkurents on väga tihe ja väikesed asjad teevad sisse suure vahe. Homme tuleb targalt sõita, et saada Mehhiko ralliks parim (võimalikult hiline – toim) stardikoht, kus parimat tulemust sõita,» selgitas Tänak, et võib-olla on kõige kasulikum võitlusest loobuda.