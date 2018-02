Otseblogi: Ksenija Balta alustas kaugushüppevõistlust hästi!

Kaugushüppevõistlus algas kell 13.50. Balta on tänavu teinud ühe stardi 60 meetri sprindis (7,38), ent oma põhialal võistleb ta esmakordselt. Balta on Maicel Uibo kõrval hetkel ainus Eesti sportlane, kes on teeninud kutse märtsi alguses toimuvale Birminghami sise-MMile. Eesti meistrivõistlused on seega tema jaoks suurvõistluse peaprooviks.