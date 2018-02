Fotod: punased pullid näitasid kummaliselt punasevaba vormelit

F1-sarja meeskonnad näitavad järjepanu oma 2018. aasta vormeleid ning täna oli järg Red Bulli meeskonna käes. Harilikult on Austria tiim jätnud oma masinalt kalevi kergitamise viimasele minutile, et anda võimalikult palju aega arendustööle, aga tänavu väidetavalt selleks vajadust ei nähtud – Red Bulli tagasi MM-konkurentsi kergitav masin on valmis!