Korvpallikoondise debütant Kristian Kullamäe: mängin, nagu oskan. Kui tuleb hästi välja, siis tuleb

«Esimene päev on väga mõnusalt läinud. Kõik on mind meeskonda väga hästi vastu võtnud ja innustanud. Väga tore päev on olnud,» kõlas Kullamäe vastus. «Kindlasti ma kohanen ja minu jaoks on paar taktikalist asja, millega pole harjunud või varem kogenud, aga mul on aega neid endale selgeks teha.»

Küsimus on Rahvusvahelise Korvpalliliidu juurutatud uues süsteemis. Kui varasemalt oli suvi koondiste päralt ja ülejäänud aja teenisid sportlased igapäevaleiba, siis sellest valiktsüklist on mindud üle jalgpallist tuttavale rütmile, kus koondised tulevad kokku ka keset klubihooaega. Saksamaal palliv Kullamäe on tekkinud võimaluse üle siiralt õnnelik. «Kas see on ka imelik, ma öelda ei oska, sest mul puudub varasem kogemus, aga minu jaoks on see tore, et saab koju ja nädal aega mingit uut asja teha. See annab mulle ka klubihooajaks indu ja motivatsiooni juurde,» selgitab tagamängija.