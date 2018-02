Mäkinen ja reegleid väänanud Ogier nõuavad MM-sarjas muutust

Rootsi ralli katseid läbisid pärast WRC-autosid rahvusliku klassi ja Historic-klassi autod, kuid see muutis WRC sõitjatele katsete teised läbimised väga piinarikkaks. Kuna nii rahvusliku klassi kui ka Historic-klassi (ehk aastakümnete vanused) autod kasutavad kitsamaid rehve ning Historicu autod on lisaks enamjaolt ka tagaveolised, seisid katseid teistkordselt läbima asunud tippsõitjad silmitsi olukorraga, kus teekattesse olid tekkinud sügavad ja samas WRC-autode rööpmest märksa kitsamad rööpad.

Eriti oli sellega hädas Ogier, kes lõpetas reedese päeva alles 12. kohal. «Rööpad on minu autost 20 sentimeetrit kitsamad. Isegi otse sõites pean tegema rooliga põrgulikku tööd, et üldse teel püsida,» kirus prantslane. «Täiesti jube, mingit tunnetust pole – ma ei saa üheski kurvis autot soovitud moel käituma ja taban iga viimast kui lumehange. Sätin kõigi teiste kombel esirattad rööbastesse, aga tagaosa libiseb 10-15 sentimeetri ulatuses. Iga järgmine auto läbib katse eelmisest aina kiiremini. See on ju naeruväärne,» vahendas Autosport prantslase muret.

Lõpuks startis Ogier rallit lõpetanud punktikatsele meelega liiga hilja, sai tasuks paremad teetingimused ja sõitis välja teise aja, teenides neli lisapunkti. Talle anti starti hilinemise eest nelja minuti ja kümne sekundi suurune ajatrahv, kuid M-Sport käskis oma teisel sõitjal Elfyn Evansil viimasesse ajakontrollpunkti lubatust hiljem siseneda – nii sai ka Evans ajatrahvi, mis kukutas ta kümnendalt kohalt. Sinna tõusis nüüd Ogier, kes sai selle eest veel ühe punkti.

Ogier rõhutas pärast rallit, et ei süüdista mingil juhul rahvusliku klassi sõitjaid. «Nemadki on siin selleks, et rallisõitu nautida. Aga katsete teised läbimised on lihtsalt võimatult keerulised. Oleks me saanud rehve valida, oleks lugu võinud teine olla. Siin on meil aga kasutada vaid üks rehv. Tegu on hooaja ainsa ralliga, kus meil valik puudub. Isegi JWRC sõitjad saavad valida kahtede naelte vahel – kas 7 või 8 mm pikkused. Seegi oleks meist aidanud,» selgitas Ogier.

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen, kelle sõitjad Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala samuti samal põhjusel kõvasti aega kaotasid, nõuab kiiremas korras formaadi muutmist. «Nii ei saa, et kitsamad autod lõhuvad teed lihtsalt ära. Miks ei võiks rahvusliku rühma autod läbida katseid siis, kui WRC on oma kaks tiiru ära teinud?» küsis Mäkinen.