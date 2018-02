Poolas ollakse üllatunud: «Vassiljev pole enam see keiser, keda me tundsime.»

Nii polnudki üllatav, et möödunud nädalavahetusel peetud 2:0 võidumängus Gdanski Lechia üle Vassiljev, kes toodi suvel meeskonda selgeks liidriks, enam väljakule ei pääsenud. Poola meedias kirjutatakse suisa, et «Eesti poolkaitsja on olnud tänavu oma eelmise hooaja hale vari» ja «See pole enam see keiser, keda me tundsime». Vahepealse talvepausi ajal oli seejuures Vassiljev juba vormi taastamas - kuues sõpruskohtumises lõi ta kuus väravat.