Sokk teatas mehed, kes jäävad MM-valikmängudest eemale

«Puidetil on väikeseid probleeme põlvega, kuid järgmistes mängudes kindlasti arvestame temaga. Nagu olen juba öelnud, lähtusime valikute tegemisel ka sellest, et nooremad mehed saaksid kogemusi,» sõnas koondise peatreener Tiit Sokk. «Matthias Tassi positsioonile on koondises kõva konkurents ning seekord jäi ta valikust välja.»