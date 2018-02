Madridi Real võitis neljanda liigakohtumise järjest

Madridi Real on võitnud viimased viis kohtumist - neli koduses liigas ja ühe Meistrite liiga mängu. Vahepeal tabelis neljandal positsioonil paiknenud Real on vahe teist kohta hoidva Atleticoga vähendanud neljale punktile. Atleticol on 55 punkti ja Realil 51, kuid Real on pidanud ühe kohtumise rohkem. Liider Barcelonal on 62 silma.