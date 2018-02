Suurepärase debüüdi teinud Kullamäe: ma ei kartnud, tundsin end platsil end mugavalt

«Arvan, et debüüdiga võib rahule jääda. Olin esimesest sekundist mängus täiega sees ja õnnestusin ka, siis polnud mingi probleemi mängida,» rääkis 18-aastane eestlane pärast kohtumist.

Gert Kullamäe poeg pääses platsile kaheksaks minutiks, mille jooksul tõi ta kaheksa punkti. «Närvi ei olnud sees, sest Saksamaalt on kogemused all. Seal on samamoodi suur rahvas saalis ja pinged peal. Kui visked lähevad sisse, on alati tore mängida.»

Selle mängudeakna lõpetas Eesti ühe võidu ja kaotusega, ent nooruk lubab, et viimases ehk suvises aknas on tase veelgi parem. «Arvan, et kolm päeva koos treenides ja lõpuks mängides oli seis enam-vähem. Mäng oli suhteliselt toores, enamus koondisekaaslasi olid minu jaoks uued, keda ma ei tundnud ja kellega pole varem koos mänginud. Suvel on rohkem aega, läheb mängupilt kindlasti paremaks.»

Pesamunana sai Kullamäe ka koondislastelt küllaga toetust. «Timmu (Sten-Timmu Sokk - toim.) ütles küll, et läheb, Kristian. Vanemad mehed andsid ka treeningutel tuge, mul küll ühtegi etteheidet pole. Arvan, et tase on suhteliselt sama nagu Saksamaa kõrgliigas. Teadsin kuhu tulen - meeste vahele. Olen saanud kogemusi ning ma ei kartnud, tundsin end platsil mugavalt.»