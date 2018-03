La Liga otsepilt: mängus on meistritiitel ehk Barcelona võõrustab Madridi Atleticot

La Liga hooaeg koosneb 38 voorust ning mõlemat meeskonda ootab ees 27. matš. Hetkeseisuga on Barcelonal koos 66 punkti, samas kui Atleticol on tabelis viis silma vähem – erinevalt Barcelonast on nad kaotanud suisa ühe (!) mängu ning teinud ka ühe enama viigi. Et katalaanidel on sees nõnda uhke hoog, ei ole raske mõista, et kui nemad juhtuvad üliolulise lahingu võitma, on Atletico või juba 12 punkti kaotava Madridi Reali võimalused tiitlivõitu takistada kaduvväikesed.