Alonso alustas F1-teste õnnetusega

Red Bull on üldse hooaja eel üllatavalt optimistlikult meelestatud. Alates V6-turbohübriidmootoritele üleminekust on meeskonda alati vaevanud mingisugused probleemid, kuid tänavu saavutati endale seatud eesmärk ehk 100 ringi kohe esimesel testipäeval. Lisaks tutvustati masinatki avalikkusele harjumuspärasest varem – sõnumiga, et Austria tiimi taas tiitlivõistlusesse tõstev masin on valmis ja seda pole mõtet varjata.