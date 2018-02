Vormelisõbrad peavad ära harjuma uue stardiajaga

«Meil on ettekujutus 22-aastasest inimesest, kes ei ole vormelihuviline, aga tema sõber on ja too veenab teda vaatama. Kui tema teleka käima paneb, siis me tahame, et ta saaks aru, mis toimub,» kirjeldas F1-sarja kommertsjuht Sean Bratches Autosportile, miks ootavad GP-ülekandeid sel hooajal suured visuaalsed muudatused.