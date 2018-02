Buffon loobubki puhkusest ja suurest lubadusest

Itaalia koondise peatreeneri kohusetäitja Luigi Di Biagio sõnas eile pressikonverentsil, et saadab märtsikuuks Buffonile koondisekutse: «Mul on olnud sel teemal palju arutelusid ning Buffon ei tohi lõpetada pärast seda Rootsi mängu. Pakkusin talle kahte või kolme matši, et oma otsust edasi lükata. Gigi ilmselt kuulub märtsis minu koosseisu.»

Reuters vahendab, et Buffon on valmis kutse vastu võtma. «Ma plaanisin oma perega paariks päevaks puhkusele minna, aga kui rahvuskoondis sind vajab, tuleb kohal olla ja neid mitte hüljata,» rääkis väravavaht Itaalia meedias. «Mul pole Di Biagio sõnadele midagi lisada peale selle, et ma tunnen kohustust ja lojaalsust, et pean rahvuskoondist sel üleminekuperioodil aitama. Ma kordan, et nii näitan austust ja vastutustunnet Itaalia vastu. Uus rahvuskoondis on sündimas ja esimesed mängud ei tule mugavad, sest kohtume Argentiina ja Inglismaaga. Iga kogenud mängija saab algul kasulik olla – kasvõi ainult noorematele nõu andes.»