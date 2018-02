Video: odaviske maailmameister alustas hooaega hullumeelse viskega

91,22m tonight in Potch! #Vetterwurf #javelin #competition #southafrica #potchefstroom #trainingcamp #berlin2018 #roadtoberlin #athlete #trackandfield #leichtathletik #speerwurf #wettkampf #athletics #boom #onfire #in #february

