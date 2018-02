Hamilton mängib märtrit

Barcelona teste segab külm ja kapriisne Kataloonia ilm. Et meeskonnad jõuaksid soovitud kilometraažini, jäeti eilsel testipäeval ära traditsiooniline lõunapaus ja see tähendas Mercedese jaoks kaartide ümbermängimist. Kui algselt kulunuks paus auto Bottase seadest Hamiltoni jaoks ümber tõstmisele, siis nüüd otsustas meeskond soomlasega jätkata. Või otsustas seda Hamilton?

«Kuna ilmastikuolud käisid üles-alla ja me kaotasime juba esmaspäeval aega (vihma tõttu – toim) oli mõistlik Valtteri autosse jätta,» selgitas valitsev maailmameister. «Olles hommikul autoga sõitnud, tundis ta end seal mugavalt ja me oleksime kaotanud sõitja vahetamiseks ümmarguselt tunni. Kuna me ei teadnud tegelikult, kas hea ilm on tulemas või mitte, otsustasin ma ohverdada ma sõiduaja, et meeskond saaks plaani järgida ja autost parema arusaama.»