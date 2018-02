Nadal on jälle vigastatud!

Nüüdseks on selgunud, et kõik ei ole läinud plaanipäraselt. Nädala algul ütles Nadal, et on valmis Mehhikos väljakule astuma, ja ta pidanuks Eesti aja järgi kolmapäeva varahommikul avaringis kohtuma kaasmaalase Feliciano Lopeziga (ATP 38.). Lopez mängis aga hoopis jaapanlase Taro Danieliga (ATP 107.) ning võitis 4:6, 6:3, 6:4. Kuhu jäi Nadal?

«Arstid ütlesid mulle, et on võimatu mängida, vahet pole kas vigastus teeb haiget või mitte. On märkimisväärne risk vigastust süvendada. Mul pole valikut,» rääkis Nadal. «Ma ei tea ikka veel täpselt, millega on tegu. Tundub, et see ei ole nii tõsine nagu vigastus Austraalia lahtistel.»