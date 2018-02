Rallilegend tagasituleku eel: ma pole liiga kaua võistelnud

«Ma ei tea, kas suudan rütmi leida. Muidugi ma tean, et mul on hea stardipositsioon ja see tuleb esimesel päeval mulle kasuks, aga rohkemaks on väga raske plaane seada,» rääkis äsja Hispaanias Citroen C3 WRCd testinud Loeb. «Ma pole sel rallitasemel liiga kaua võistelnud – kuus aastat ja siiski ei sõitnud ma kruusarallil. On huvitav paari esimese katse järel vaadata, kuidas mul läheb.»

Rootsi rallil oli kolmandal Citroeni masinal stardis Mads Östberg, kuid tema tasus oma sõidukulud ise. Mõned etapid teeb tänavu lisaautol kaasa ka meeskonna sponsor Khalid Al-Qassimi. Üldiselt on aga Citroeni firma kõige kõrgemal tasemel otsustatud, et tänavu lüüakse MM-sarjas täisprogrammiga kaasa vaid kahel masinal. See tähendab, et Rootsi rallil teise koha saanud Craig Breen peab Mehhikos koha Loebile vabastama.