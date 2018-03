Kloppil puudub selgitus, kas ja millal Klavan tagasi platsile pääseb

Liverpooli viimases seitsmes mängus pole aga Klavan mänguaega teeninud. Osalt haigestumise, siis jällegi kerge vigastuse tõttu. Millises seisus on eestlane aga praegu?

Kuigi palju ei anna lootust ka Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi viimane sõnavõtt. Nimelt ütles sakslane, et kuigi Liverpoolil on Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängust all 5:0 võit Porto üle, ei kavatse ta 6. märtsil toimuvaks korduskohtumiseks koosseisus allahindlust teha.